Reflexion Diahuebs 17 Augustus 2026

Awe nos ta cuminsa e dia habriendo nos wowonan, cu bendicion di nos bon Dios.
Cada día nos tin nos caminda pa bai y nos no por move sin e ayudo di Señor.
Nos kier baha foi cama, ta Señor su boluntad.
Nos ta biba nos Fe cu ayudo di Señor cu ta fortalese nos tur dia.
Tres cos hopi importante cu ta Fe, Speransa y Amor.
Nos Fe ta hopi importante den bida diario, e Speransa ta pa por logra nos metanan pero mas importante ta e amor.
Den tempo bon ta hopi ta tond di bo pa brasabo, pero den tempo malo bo por conta cuando ta para bandi bo pa sostenebo y apoyado.
Nos por hasi cualkier cos den nos bida, pero sin amor e no tin balor y te hasta e por keda sin logra.
Mescos cu nos por tin tur e donnan cu Spirito Santo ta duna nos, pero sin amor nada tin e balor.
Ta pa e motibo aki Tata ta manda nos stime mas cu tur cos. Y tambe pa stima nos prohimo.