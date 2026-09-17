Avansando den tecnologia: KPA A HAYA PRESENTACION Y DEMONSTRACION DI DRONES FOR DI PALADIUS INTERNATIONAL LLC

Oranjestad, ARUBA: Durante siman di polis altocomisarionan di e region di Caribe, KMT, hunto cu e Team
Speciale Operaties (TSO) y otro departamentonan di Cuerpo Policial Aruba a haya un demostracion di e
compania Paladius International LLC.
Na APA arena a presencia diferente platforma di drones (“Drone Platforms”).
E presentacion a enfoca riba e ultimo avance tecnologico den e mundo di drones y esnan presente por a haya un
bista detaya di e capacidadnan operativo policial. Durante e demostracion practico, e presentadornan a mustra
con e dronesnan aki por wordo uza pa mehora e siguridad como tambe e visibilidad durante operacionnan di
alto riesgo y e eficiencia den e trabao policial di cada dia.
E bishita aki ta resalta e compromiso continuo pa keda na altura di inovacion tecnologico cu por sirbi pa
fortalece e trabou di mantencion di orden y siguridad publico.