TEAM SNOR A LAGA TAXI BOYS NA PIA!

Kudawecha/Calabas – Shonnan, na Hulanda nan sa bisa “van een koude kermis terugkomen”. Diasabra anochi ultimo, 12 di augustus, e famoso Domino Square Garden tabata scenario di locual mester a bira un sambombaso di bataya di domino entre dos “power house” den bush league, esta Team Snor DT bou guia dje flamante y inigualabel “Snor” Perez, y e trabuconan di Taxi Boys DT kendenan ta reconoci como un dje ekiponan mas “getrain” den e deporte. Sinembargo, caminda vuurwerk mester a bay halto, Team Snor a demostra un biaha mas cu ora “puntje komt bij paaltje”, nan ta esnan cu ta pone “de puntjes op de i”.
Como forbor pa tur esnan presente, Team Snor ta habri e bataya pasando Taxi Boys un sapato blanco n’e prome punto caba! Esaki ta djis en caso si tabata tin duda den e intencionnan di Team Snor y pa mustra un y tur cu Team Snor e anochi ey “means business”. Den no time, Team Snor tin un bentaha di 5-0! Obviamente, Snor a bin c’un tactica di “blitzkrieg”. Taxi Boys ta haci locual nan por, pero ta parce turtuga cu ta busca nan caminda pa lama. Prome nan por a realisa kico ta pasando, ya Team Snor tin un bentaha di 9-4! Sin duna niun chens n’e taxistanan pa check ta cua spark plug ta los, halftime ta bay aden cu Team Snor ganando cu 11-5!
E pasapalonan gratis ta skeiro rond manera di custumber y despues di un pauze chikito, e bataya ta continua. Un analisis cortico ta mustra cu algun supuesto “super star” di Taxi Boys no a yega na tempo den prome mita, y awor numa nan ta cuminsa yega style di un cranchi cu ta leak, esta druppel pa druppel. Segun observacion di “Snor” Perez, el a haya tera moli den prome tempo y mester percura pa planta e ora. Di dos mita, visibelmente por a ripara cu Taxi Boys a cuminsa coy curpa, pero lamentablemente ya e pashent ta bezig ta slip den un coma. Den un frega di wowo, ya Team Snor ta comodamente para riba un bentaha di 15-6! Aki ta caminda Taxi Boys a cuminsa ranca, pero Team Snor ya ta yegando last lap cu score di 19-8. A bira bisto si cu e taxistanan a cuminsa haya un grip riba e wega! Den corto tempo nan ta corta bentaha te na 14-19, y Team Snor a cuminsa sinti e aire cayente dje muffler di Taxi Boys den nan nek! Team Snor ta pica dilanti cu 20-14, Taxi Boys ta corta bentaha na 15-20, y den un intento desespera te hasta ta corta bentaha te na 16-20. Sinembargo, Denzel cu Greg di Team Snor ta dicidi cu “genoeg is genoeg” y ta pasa e machete pa caba cos cu score di 21-16. All in all, mester admiti cu Taxi Boys a demostra si cu si bo duna nan un dede, nan por ranca e brasa! E score entre e dos ekiponan aki ta poni awo na 2-2! Un deskite ta inevitabel, dus shonnan amante di bon domino, keda pendiente p’e candeloso desempate cu ta na caminda entre Team Snor y Taxi Boys!