Tankinan historico di awa na Kibaima lo haya un futuro nobo como Centro di Conocemento y Patrimonio

Diaranson 16 di september Gobierno di Aruba y Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA) a firma e
traspaso di e Tankinan di awa na Kibaima y tambe un acuerdo di cooperacion pa e proyecto di
restauracion. Esaki ta un paso importante pa preservacion y herbestemming di e monumento
industrial na Kibaima. Despues di restauracion e tankinan lo haya un funcion nobo como Centro di
Conocemento y Patrimonio di Archivo Nacional di Aruba (ANA).
E plan pa duna e reservoirnan un destinacion nobo a cuminsa varios aña pasa. Prome cu 2020 SMFA,
hunto cu BOEi di Hulanda y studiantenan di Hogeschool Rotterdam, a inicia investigacion riba
diferente posibilidad pa un funcion nobo pa e monumento. Diferente opcion a wordo investiga, pero
un destinacion concreto a forma despues cu Archivo Nacional Aruba a acerca Monumentenfonds
den buscando un localidad nobo.
E plan di Archivo Nacional Aruba ta pa realisa un centro di conocemento y patrimonio. E centro lo
ofrece espacio pa, entre otro, investigacion, educacion, documentacion, conservacion y
presentacion di historia y patrimonio di Aruba. Di e forma aki, un localidad cu antes tabata esencial
pa suministro di awa na Aruba lo haya un funcion social nobo, enfoca riba conocemento, historia y
desaroyo.
Proyecto lo wordo ehecuta den diferente fase
Stichting Monumentenfonds Aruba su líder di proyecto, Jennilee Schotborgh, lo guia e proyecto di
restauracion. E proyecto ta consisti di diferente fase y ta planea pa termina na 2029.
E prome fase ya a cuminsa. Desde aña pasa ta investigando e diferente requisitonan cu Archivo
Nacional Aruba tin. Pa e di dos fase lo selecta un specialista pa e diseño di e proyecto. E team lo
inclui, entre otro, un arkitecto y expertonan riba tereno di construccion y restauracion cu lo ta
encarga cu e diseño durante di tres fase. Durante e proceso lo mester tene cuenta cu e partinan
historico di e monumento pero tambe cu e aspectonan y exigencianan pa por comberti e interior
den un archivo y centro di conocemento. Por ultimo lo selecta e contratista cu lo ta encarga cu
ehecucion di e proyecto.
Historia di e Tankinan di awa na Kibaima
E tankinan historico na Kibaima ta conta un parti importante di historia di suministro di awa potabel
na Aruba. E prome dos reservoirnan a wordo construi na 1931 y 1932 door di
Landwatervoorzieningsdienst como parti di desaroyo di un sistema moderno di suministro di awa pa
nos isla. Na 1941 y 1942, dos otro reservoir a wordo agrega.
E Tankinan di Awa na Kibaima no tin solamente balor cultural-historico, sino tambe un gran balor
arkitectonico y tecnico. Hunto cu e Watertorennan di Oranjestad y San Nicolas y e waterreservoir na
Rancho, nan ta testimonio tangibel di desaroyo di distribucion di awa na Aruba.
Cu e herbestemming aki, e reservoirnan lo bolbe bira un parti activo di comunidad. Unda cu antes e
tankinan tabata cumpli cu un funcion esencial pa un di e necesidadnan basico di Aruba , awa, den
futuro nan lo bira un lugar dedica na conocemento, historia, educacion y patrimonio.
Stichting Monumentenfonds Aruba ta gradici Gobierno di Aruba, Archivo Nacional Aruba, WEB
Aruba, Smart Community y FCCA pa e confiansa y cooperacion den e traspaso y asina hunto nos por
preserva e pasado pa futuro!