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Dama a cay y verzwik su pia dilanti Supermercado Pacifico

11:23  September 17, 2026  Leave a comment

Diahuebs mainta a drenta informe di un caso unda un dama lo a cay dilanti un supermercado na Dakota, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama lo a cay y su pia ta hopi dolor y no por para riba su pia. Na yegada di e ambulans lo a atende e dama y a transporte cu su pia verzwik pa hospital.

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