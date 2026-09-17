Diahuebs mainta a drenta informe di un caso unda un dama lo a cay dilanti un supermercado na Dakota, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama lo a cay y su pia ta hopi dolor y no por para riba su pia. Na yegada di e ambulans lo a atende e dama y a transporte cu su pia verzwik pa hospital.
Dama a cay y verzwik su pia dilanti Supermercado Pacifico
Diahuebs mainta a drenta informe di un caso unda un dama lo a cay dilanti un supermercado na Dakota, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama lo a cay y su pia ta hopi dolor y no por para riba su pia. Na yegada di e ambulans lo a atende e dama y a transporte cu su pia verzwik pa hospital.