CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
UMM a detene un homber di 51 aña pa contrabanda di hende
Diahuebs mainta dia 17 di september Unit Mensenhandel en Mensenmokkel (UMM) di Cuerpo Policial Aruba a detene un homber Venezolano di 51 aña di edad pa contrabanda di hende.
E homber aki ta wordo sospecha di contrabanda di hende desde Venezuela pa Aruba den un boto. Esaki a tuma lugar den anochi di e dianan 4 pa 5 di september ultimo.
Riba 7 di september 2026 na altura di Boca Tabla of Bachelor’s Beach patras di Anker na San Nicolas a topa cu e restonan mortal di un di e personanan cu tabata abordo.
Hunto cu Unit Narcotica, Flex Team, Polis Uniforma y RRT a tene un entrada hudicial na cas di e sospechoso den Kuiperistraat.
Den e apartamento tabatin cinco otro persona, tur di nacionalidad Venezolano. Nan a wordo transporta pa wordo interoga.
Riba contrabanda di hende cu morto como consecuencia (mensensmokkel de dood ten gevolg hebbende) tin un castigo di prison di 18 aña.
Cuerpo Policial Aruba ta trahando intensivamente riba e investigacion aki.
Polis di Aruba ta urgi esnan cu sa algo of a wak algo pa yama tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.
UMM desde 2017 ta forma parti di Cuerpo Policial Aruba y ta specialisa den e lucha contra traficacion y contrabanda di hende. E ekipo ta consisti di personal di Cuerpo Policial Aruba y Koninklijke Marechaussee.