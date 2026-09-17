RAZZIA EXITOSO: UN ENTRADA HUDICIAL, 3 DETENCION Y HOPI DROGA; MDMA Y TUSI CONFISCA

Recientemente Unit Narcotica ta investigando un caso serio tocante un cargacion di droga di tipo marihuana cu a drenta nos isla ilicito.

Investigacion relampago dirigi pa Unit Narcotica a logra detene tres persona relaciona cu e caso andando aki.

A forma un equipo forma pa Unidad canino (K9) y RRT di Polis pa ehecuta un entrada hudicial na un cas na San Fuego na Santa Cruz.

E investigacion a duna un resultado exitoso despues di un redada, cu haya un cargacion grandi di substancia ilicito entre otro; MDMA y e droga conoci como” Tusi” di cual tur a wordo confisca.

E sospechoso ta hende homber cu inicialnan; D.A.C.O.di 38 aña di edad naci na Venezuela, e sospechoso A.D.M. di 41 aña di edad naci na Aruba y e sospechoso M.P.M. di 30 aña di edad naci na Colombia.

E caso ta den pleno desaroyo y e investigacion ta andando. No ta descarta cu mas detencion por cay den e proximo dianan.

Cuerpo Policial Aruba ta urgi esnan cu sa algo of a wak algo pa yama tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.

