Pelea formal cu varios hende envolvi y un persona herida na Sabana Liber

Diahuebs atardi a drenta informe di un pelea formal y tin un persona herida na Sabana Liber. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e polis a bin compronde cu aki ta trata di un pelea formal cu varios hende bringando unda net ora cu polis ta yegando nan a mira un Toyota Tercel blauw bandona e sitio. Polis a nota cu e persona cu a keda na e sitio ta un victima y lo tin un kap na su wenkbrouw. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Polis tin e caso bao investigacion.