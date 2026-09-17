Bureau Traimerdia ta celebra 30 aña!

ORANJESTAD – 30 aña di dedicacion, compromiso, crecemento y servicio na nos comunidad.

Durante tres decada, Bureau Traimerdia a sigui evoluciona, cu un meta … traha na bienestar y desaroyo di e muchanan despues di ora di scol. E aniversario aki ta un momento pa honra e historia, reconoce e personanan cu a forma parti di Traimerdia y celebra e team cu ta continua traha cu amor y dedicacion cada dia.

E celebracion di 30 aña tabata un momento pa conecta y dedica atencion na bienestar di nos mes, como profesionalnan y como ser humano.

Den colaboracion cu Departamento di Recurso Humano (DRH) y Departamento di Asuntonan Social (DAS), Bureau Traimerdia a inclui un workshop special tocante salud mental y bienestar, como parti di e celebracion. Un momento pa reflexiona, comparti y recorda cu cuida nos hendenan ta un parti importante di construi un organisacion fuerte y sostenibel.

Bureau Traimerdia ta duna danki na DRH, DAS y Ministerio di Educacion pa nan colaboracion y p’e aporte valioso na e celebracion.

30 aña di historia. 30 aña di dedicacion. 30 aña di Bureau Traimerdia.

Hunto, nos ta mira atras cu orguyo kico tur a logra y pa dilanti cu compromiso y confiansa pa sigui sirbi nos muchanan.