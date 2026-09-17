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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 1 y 9 di oktober 2026

16:38  September 17, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 1 oktober 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 G-L.M.K. K. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di prome di december 2025 te 30 di januari 2026. E ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 11 di november 2024.

 
10.10 R.M.B-A. B-A. ta wordo acusa di a maltrata su padrasto riba 7 di april 2026, dor di dal e wanta den cara, y di a menase cu morto. Ademas di a menasa un otro persona riba e mes dia.

 
11.00 M.E.M. M. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 8 di november 2025, dor di dal e varios biaha cu dos man na pecho.

 
11.40 R.A. A. ta wordo acusa di posesion di un cantidad di marihuana riba 11 di november 2025.

 
13.30 R.M.Z. Z. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 18 di maart 2026, dor di dal e wanta den cara.

 
14.00 M.A.G. G. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 16 di februari 2026, dor di pushe cu forsa.

 
14.30 J.M.G.V. G.V. ta wordo acusa di a menasa dos persona riba 19 di maart 2026, dor di mustra nan un arma di candela y bisa nan: “Esaki mi tin pa boso”.

E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba e fecha menciona.

 
15.00 W.C.F.C. C. ta wordo acusa di posesion di cocaina y marihuana riba 17 di augustus 2025.

 
15.30 S.E.K. K. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana di aña 2022 te 25 di juli 2025.

 

 

Corte di Prome Instancia 9 oktober 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 H.S.L.B. L.B. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 9 di april 2026, 2 maart 2026, 19 maart 2026 y 3 april 2026.

 
10.00 J.J.B. B. ta wordo acusa di intento di asesinato riba 10 di april 2026, dor di dal un persona varios biaha cu machete na su cabez y nek y brasanan y pianan, y di menasa cu morto.

Ademas e ta wordo acusa di posesion di armanan di candela den e lunanan di maart y april 2026.

 
11.00 R.D.J.v.d.L. V.d.L. ta wordo acusa di a viola ley di droga y di posesion di un arma di candela riba 30 di april 2026.

 

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