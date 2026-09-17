Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 1 y 9 di oktober 2026

Corte di Prome Instancia 1 oktober 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|G-L.M.K.
|K. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di prome di december 2025 te 30 di januari 2026. E ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 11 di november 2024.
|10.10
|R.M.B-A.
|B-A. ta wordo acusa di a maltrata su padrasto riba 7 di april 2026, dor di dal e wanta den cara, y di a menase cu morto. Ademas di a menasa un otro persona riba e mes dia.
|11.00
|M.E.M.
|M. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 8 di november 2025, dor di dal e varios biaha cu dos man na pecho.
|11.40
|R.A.
|A. ta wordo acusa di posesion di un cantidad di marihuana riba 11 di november 2025.
|13.30
|R.M.Z.
|Z. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 18 di maart 2026, dor di dal e wanta den cara.
|14.00
|M.A.G.
|G. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 16 di februari 2026, dor di pushe cu forsa.
|14.30
|J.M.G.V.
|G.V. ta wordo acusa di a menasa dos persona riba 19 di maart 2026, dor di mustra nan un arma di candela y bisa nan: “Esaki mi tin pa boso”.
E ta wordo acusa di posesion di un arma di candela riba e fecha menciona.
|15.00
|W.C.F.C.
|C. ta wordo acusa di posesion di cocaina y marihuana riba 17 di augustus 2025.
|15.30
|S.E.K.
|K. ta wordo acusa di venta y posesion di marihuana di aña 2022 te 25 di juli 2025.
Corte di Prome Instancia 9 oktober 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|H.S.L.B.
|L.B. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 9 di april 2026, 2 maart 2026, 19 maart 2026 y 3 april 2026.
|10.00
|J.J.B.
|B. ta wordo acusa di intento di asesinato riba 10 di april 2026, dor di dal un persona varios biaha cu machete na su cabez y nek y brasanan y pianan, y di menasa cu morto.
Ademas e ta wordo acusa di posesion di armanan di candela den e lunanan di maart y april 2026.
|11.00
|R.D.J.v.d.L.
|V.d.L. ta wordo acusa di a viola ley di droga y di posesion di un arma di candela riba 30 di april 2026.