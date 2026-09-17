AGTC 2026 a destaca e vision comparti pa un futuro di turismo cu mas balor y responsabilidad A.T.A. a comparti direccion strategico pa un turismo cu ta crea balor pa Aruba, su comunidad y su huespednan  

Durante e apertura oficial di Aruba Global Travel Conference (AGTC) 2026, cu a tuma luga dia 15 di september, lidernan di industria di turismo a comparti nan vision pa e futuro di turismo na Aruba. Entre e oradornan tabatin Minister di Turismo, mr. Wendrick Cicilia, Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), y Sanju Luidens, CMO di A.T.A., kende a comparti prioridadnan y strategianan cu lo guia Aruba den e añanan binidero.
Un mensahe central cu a resona durante e apertura tabata cu exito den turismo no por wordo midi solamente den cantidad di bishitantenan, sino tambe den e balor cu e ta crea pa Aruba y su comunidad. Durante su presentacion, Ronella Croes a enfatisa e importancia di mantene un industria turistico fuerte y resiliente, mientras cu Aruba ta sigui proteha su recursonan natural, su cultura y calidad di bida. Aruba ta sigui enfoca riba un modelo di turismo responsabel cu ta pone sostenibilidad y bienestar di comunidad na centro di su desaroyo como destinacion.
Cu bista riba futuro, Ronella Croes a enfatisa e importancia di fortalece e resiliencia di Aruba su industria turistico a traves di diversificacion di mercadonan y atraccion di huespednan cu ta alinea cu e vision di turismo responsabel. E enfoke no ta riba aumenta cantidad di bishitantenan pero stabilisa esaki, y riba atrae e huesped adecua, incluyendo segmento manera destination weddings, biaheronan multigeneracional y huespednan ‘eco-conscious’. E direccion aki ta contribui na un economia di huesped cu ta crea mas balor pa Aruba y ta apoya e salud di e destinacion a largo plazo. Mester reconoce cu e demanda pa Aruba ta sigui ta sumamente fuerte y no mester tuma esaki como automatismo y mester cuid’e, mientras cu ta traha riba maneho pa stabilisa fluho di bishitante cu ta drenta via e dos puertonan, esta aereo y maritimo.
Complementando e vision aki, Sanju Luidens a presenta con mercadeo ta hunga un rol importante den e futuro di nos destinacion. E strategia actual ta bay mas aya cu promociona Aruba como un destinacion turistico y ta enfoca riba construi un relacion mas fuerte entre Aruba y su huespednan. Bou di e plataforma “When You Love Aruba, It Loves You Back”, A.T.A. ta comunica un mensahe consistente den tur mercado, invitando huespednan pa conoce, aprecia y proteha e isla mientras nan ta disfruta di tur loke Aruba tin pa ofrece.
E concepto di ‘Reciprocal Tourism’ comparti durante e conferencia ta reconoce cu turismo ta un relacion di beneficio mutuo entre e destinacion y su huespednan. A traves di comunicacion mas consciente y experiencianan cu ta importante, A.T.A. ta busca pa fortalece e conexion entre Aruba y su huespednan, mientras cu ta fomenta comportacion responsabel y respetuoso cu nos isla, nos cultura y nos comunidad.
E mensahe comparti durante AGTC 2026 ta refleha un vision comun: sigura cu turismo ta sigui genera oportunidad economico mientras cu ta preserva loke ta haci Aruba unico. A traves di colaboracion cu socionan internacional, e industria local y comunidad, Aruba ta sigui traha riba un modelo di turismo cu ta crea beneficio tanto pa residente como pa huespednan.
A.T.A. ta gradici tur aerolinea, operadornan y agentenan di biahe y otro socionan comercial cu ta participando na AGTC 2026 y cu ta sigui contribui na e posicionamento fuerte di Aruba como un destinacion lider den Caribe. E intercambio di conocemento y colaboracion durante AGTC ta reforsa e compromiso comparti pa un futuro di turismo cu ta enfoca riba calidad, responsabilidad y creacion di balor a largo plazo. Aki nos socionan internacional ta clave den yuda transmiti nos mensahe.
Por bishita www.ata.aw pa copia di e discurso di Ronella Croes, CEO di A.T.A.