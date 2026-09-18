Reflexion Diabierna 18 September 2026.

Nos ta spierta hopi contento y habri nos wowonan cu bendicion di nos bon Dios.
Pa cuminsa lanta foi cama ta boluntad di Dios cu ta permiti nos hasi esaki.
Nos tin Fe den nos Dios cu ta cuida nos tur dia.
Pero banda di Señor e tin su ayudante nan cu ta hasi cierto trabou tambe.
Mane San Minguel Arcángel, ta protector pa nos pa nos no mester bringa esunnan cu kier hasi nos danjo.
Laga nan pa San Minguel, cu ta debolbe loke nan kier a hasibo como 10 biaha mas hopi.
Semper keda cu hende bon rond di bo, y trata na cumpli cu leynan di Dios.
Tin biaha soledad ta sinja nos balora nos mes y conoce nos mes miho. Tambe ta hopi importante pa no depende di otro hende pa bo ta felis.
Mescos tin biaha destino ta spierta bo pa bo ta na haltura di tur loke ta pasando, pa bo por prepara bo mes mihor den bida.
Hopi cos ta pasa cu nos no mester tabata parti di dje, aki nos Angel wardador ta para pa nos.