[VIDEO] Chauffeur di un Kia Sportage no a duna motociclista preferencia y a dal e na Tanki Flip!

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Tanki Flip, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Kia Sportage biniendo for di nort banda di Bel Smokehouse no a duna preferencia na e motociclista biniendo for di pariba cu debi na e solo fuerte di pariba no a logra mir’e y a sali su dilanti y a dal e. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida y a bay cay den e canal di e rooi. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.