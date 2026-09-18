Aruba Food & Beverage Association — AF&BA — a Lansa e Encuesta 2026 riba Fuerza Laboral y Capacidad di Carga Iniciativa di investigacion ta midi falta di personal y capacidad di carga turistico den sector di Cuminda y Bebida di Aruba

ORANJESTAD, ARUBA — Aruba Food & Beverage Association (AF&BA), den colaboracion cu

VIAMOON Consultancy y Connect2Teach.us, y cu patrocinio di Aruba Tourism Authority, a

anuncia awe e Encuesta 2026 di Fuerza Laboral y Capacidad di Carga di e Industria di F&B —

un instrumento di investigacion cu ta midi demanda pa personal, necesidadnan di capacitacion

y capacidad di carga turistico den e sector di cuminda y bebida di Aruba. Lo tin diferente

colabornan di AFBA lo bai debidamente identifica pa asina solicita un cita y pa realiza a

encuesta.

E encuesta ta anonimo y confidencial, y ta invita miembro di AF&BA y establecimiento di F&B

cu no ta miembro pa participa. E informacion recopila lo wordo usa pa crea un imagen mas cla,

obhetivo y basa riba datonan di e situacion actual di e industria di Food & Beverage na Aruba.

E obhetivo principal di e encuesta ta pa identifica y compronde e desafionan cu empresanan

den nos industria ta enfrenta, particularmente den relacion cu falta di personal, disponibilidad y

necesidad di talento, y e impacto cu esaki por tin riba e operacionnan y crecimiento di e

empresanan. Ademas, e encuesta ta busca midi e sentimiento di e industria y compronde

mehor e nivel di confianza, preocupacionnan, expectativa y perspectiva di crecimiento entre

empresanan di F&B.

E resultadonan lo duna AF&BA y e sector di F&B un base di informacion confiabel pa identifica

tendencia, necesidadnan y area unda tin oportunidad pa colaboracion, capacitacion, desaroyo

di talento y otro iniciativa cu por contribui na fortalece e industria. E informacion tambe por

wordo comparti cu stakeholdernan relevante pa yuda promove un mehor comprension di e

realidad, desafionan y oportunidadnan cu e industria di F&B ta enfrenta.

E rol di AF&BA den e proceso aki ta pa scucha, representa y conecta e industria. E asociacion

ta busca usa e informacion y feedback di e sector pa compronde mehor e necesidadnan di nos

empresanan y pa facilita dialogo y colaboracion cu diferente stakeholdernan. AF&BA no ta un

organismo politico, pero como representante di e industria, e asociacion por trece e perspectiva

y e realidad di e sector na atencion di stakeholdernan relevante.

E instrumento a wordo diseña pa Dr. Earney F. Lasten, PhD, basa riba su marco di

investigacion doctoral (Lasten & Pizam, 2013, Journal of Hospitality & Tourism).

Falta di personal ta un problema cu ta ser sinti ampliamente, pero historicamente no a wordo

midi sistematicamente den e industria.

“Nos sa anecdoticamente cu empresanan di F&B den Aruba ta lucha pa tin suficiente personal pa opera nan negocio,” e introduccion di e encuesta ta indica, “pero te awor no tabatin un manera sistematico pa midi e magnitud di e problema — ni su relacion cu cuanto volumen di bishitante nos sector di F&B por carga di manera sostenible”,

segun palabranan di Sra Miriam Dabian, CEO di AF&BA.

E resultadonan di e encuesta lo yuda AF&BA compronde cu mas precision e situacion di forza

laboral den e sector, identifica patronnan y necesidadnan, y duna forma na proximo iniciativa di

AF&BA — incluyendo un plataforma nobo pa trabou y contratacion, diseña pa yuda

empresanan miembro conecta cu potencial personal y yena vacaturanan.

TOCANTE E ENCUESTA

E encuesta ta tuma aproximadamente 8–12 minuut pa completa y ta disponibel tanto den

formato fisico como digital. E encuesta tin mecanismo nan integra pa verifica e contesta nan —

incluyendo locacion, momento y estado di revision — pa asina asegura calidad y confiabilidad

di e datonan. E resultadonan lo wordo recopila den un informe formal pa AF&BA y su partnernan di industria y stakeholdernan relevante.

TOCANTE AF&BA

AF&BA ta un organizacion profesional reconoce, comprometi pa promove y avansa e industria di cuminda y bebida aki na Aruba. Sirbiendo como un punto di conexion pa networking, colaboracion y representacion di interesnan, nos asociacion ta uni empresanan y individuonan den tur aspecto di e sector di cuminda y bebida di nos isla.

E mision di AF&BA ta bai mas leu cu simplemente promociona e industria; nos ta trahando activamente pa mehora e panorama culinario di Aruba. Sea pa presenta e perspectiva di e industria, facilita dialogo cu stakeholdernan of promove iniciativanan educativo pa profesionalnan, AF&BA ta dedica na crea comunidad y promove excelencia den

nos industria. Nos ta uni stakeholders di restaurant, bar, café, hotel, tienda y otro establecimentonan, cu e meta pa eleva e reputacion culinario di Aruba, tanto na nivel local como internacional.

Ademas di nos meta principal, AF&BA ta sirbi como un vocero pa su miembronan, representando nan interesnan y buscando identifica oportunidadnan cu por beneficia e sector como un henter. Cu e forza colectivo aki, nos ta traha cu agencianan gubernamental, proveedornan y otro stakeholdernan pa facilita colaboracion, intercambio di informacion y oportunidadnan cu por fortalece nos industria y beneficia nos asociadonan.

VIAMOON CONSULTANCY & PAVILION

VIAMOON Consultancy, funda pa Dr. Earney F. Lasten, PhD, ta un empresa di consultoria y estudio di software cu tabopera for di Aruba y Colombia.

E empresa ta specialisa den planificacion basa riba investigacion, educacion y tecnologia pa turismo, hospitalidad y desaroyo di personal.