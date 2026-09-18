Mision comercial na República Dominicana ta crea base pa cooperacion concreto entre Aruba y República Dominicana.

ORANJESTAD – Durante e reciente mision comercial di Aruba na Santo Domingo den cuadro di HUB Cámara Santo Domingo 2026, un delegacion Arubano encabeza pa Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Sector Primario, Sr. Geoffrey Wever, a tene diferente reunionnan institucional y empresarial cu e meta di fortalece relacion comercial entre Aruba y República Dominicana y identifica oportunidadnan concreto pa cooperacion, comercio y conectividad.
Durante e mision, Minister Wever a tene reunionnan cu ProDominicana, Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Junta de Aviación Civil (JAC), Embahada di Reino Hulandes na República Dominicana, Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). E delegacion a haci tambe bishita empresarial na Mercarne S.R.L. y Suplidora de Carnes A&B, unda a papia directamente tocante capacidad di produccion, calidad, logística, y oportunidadnan pa comercio cu Aruba.
E reunionnan institucional encabeza pa Minister Wever a confirma cu tin interes fuerte di ambos banda pa sigui habri y fortalece e canal comercial entre Aruba y República Dominicana. República Dominicana tin un capacidad importante den produccion, agroindustria, logistica y otro sectornan cu por ofrece alternativa interesante pa empresanan Arubano, mientras cu Aruba por funciona como un mercado y socio regional pa companianan Dominicano cu tin interes den expande nan actividad comercial.
Un tema central den e conversacionnan di Minister Wever cu e diferente autoridadnan Dominicano tabata e importancia pa pasa di dialogo institucional pa accion y resultado concreto. E intencion ta pa e relacion entre e dos paisnan no keda solamente na reunionnan y intercambio formal, pero pa e contacto sigui cu proyectonan, conexionnan empresarial y mecanismonan di seguimiento cu por produci resultado tangibel pa ambos economia.
Den e contexto aki, durante e reunionnan a discuti tambe e posibilidad di desaroya un Memorandum of Understanding (MOU) of otro marco di cooperacion, pa pone algun prioridad y accion concreto riba papel. E cooperacion por enfoca, entre otro, riba facilitacion di comercio, conexion entre empresa, logistica y transporte, agricultura y agroindustria, conectividad aereo y maritimo, y cooperacion institucional.
Durante e reunionnan cu JAC y APORDOM, Minister Wever a trata e importancia di conectividad aereo y maritimo y di un sistema logistico eficiente pa facilita mas comercio entre Aruba y República Dominicana. Den e reunionnan cu JAD, Mercarne y Suplidora de Carnes A&B, atencion a bay principalmente na agricultura, agroindustria, seguridad alimentario, calidad di producto y posibilidadnan pa conecta productor y proveedor Dominicano directamente cu importador y empresa Arubano.
Ademas di e agenda institucional di Minister Wever, Aruba a participa na HUB Cámara Santo Domingo 2026 cu un delegacion di 19 compania Arubano. E empresanan a participa na reunionnan B2B cu companianan Dominicano, cu e meta di identifica proveedor, socio comercial y oportunidadnan concreto pa importacion, distribucion y cooperacion. E formato B2B a duna e participantenan oportunidad pa papia directamente cu empresanan relevante, compara producto y condicionnan comercial, y establece contacto cu potencial socio pa seguimiento despues di e mision.
E delegacion Arubano na HUB Camara Santo Domingo 2026 a inclui importadornan, distribuidornan, operadornan den sector di servicio di cuminda y companianan di construccion cu tawata explora oportunidadnan nobo di negoshi na Republica Dominicana. Nan interesnan tawata enfoca principalmente riba carni, fruta y berdura fresco, aros, grano, productonan di conserva, juice, koffie, cacao, snacks y otro productonan alimenticio, y tambe riba productonan di limpieza, materialnan di construccion, productonan di tabaco y oportunidadnan pa private label.
E participacion di e 19 empresanan, combina cu e reunionnan institucional di Minister Wever, a permiti cu e mision tin tanto un nivel politico-institucional como un nivel comercial directo. Esaki ta importante pa crea condicionnan na nivel di gobierno, mientras cu simultaneamente empresanan ta forma e conexionnan necesario pa comercio real por tuma luga.
ProDominicana y MIREX a expresa nan disposicion pa sigui facilita contacto y seguimiento entre e dos paisnan, mientras cu Embahada di Reino Hulandes na República Dominicana tambe ta un socio importante pa sostene cooperacion economico y comercial den region.
Minister Wever y DEACI lo sigui coordina seguimiento cu e diferente institucionnan y companianan pa transforma e contacto nan estableci durante e mision den oportunidadnan comercial, proyectonan concreto y cooperacion duradero.
Minister Wever a considera e mision un paso positivo den fortalecemento di relacion economico entre Aruba y República Dominicana, cu e proximo fase mester concentra riba seguimiento, implementacion y resultado concreto pa empresanan y economia di Aruba.