Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: Se rebaron este camión del parqueadero de Aruba Trading en playa el sábado por la noche, 19:17 September 17, 2026 Leave a comment Se rebaron este camión del parqueadero de Aruba Trading en playa el sábado por la noche, si alguien lo ha visto notificar al 📲6415642 of 📲7459872 Se agradece de antemano Related Articles 2 Patruya a bay na e ATM di CMB na Palm beach, machine no a dun’e placa y a guli su carchi. Segun e usuario tin algo otro pega na e machine. 4 Persona deteni despues di un caso di maltrato na Boegoeroei. Polis a bay intermedia den un problema banda di Nikky Beach, tabata tin cuchiu envolvi tambe, polis a confisca esaki. Accidente riba Sasakiweg