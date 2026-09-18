Siman di Cultura Fundacion Salvaguardia e Herencia Cultural di Aruba (FSHCA) ta anuncia en conexion cu su prome aniversario, su prome Siman di Cultura cu lo tuma luga di dia 19 di september pa dia 26 di september, y cu lo termina cu un tremendo manifestacion cultural na Scol di Arte na San Nicolas.

E Siman di Cultura, ta un actividad cu ta celebra nos patrimonio nacional, pero tambe

prepara personanan pa nan por bay den barionan y continua promocionando nos Arte y

Cultura. Un siman unda no solamente lo celebra nos identidad, pero unda un y tur por

siña mas di nos Arte, Cultura y Folklore. Den e siman aki lo tin tayernan di baile, teatro,

musica, arte culinario, charlanan y hopi mas.

Cada interesado por bay e tayernan y na final di e siman, lo presenta loke nan a

produci. Pues tur dia lo tin un tayer of charla y tur persona por inscribi pa esaki gratis. E

ta pa tur edad. Por inscribi na nos e-mail: fundacionsalvaguardia@gmail.com.

Nos invita expertonan di Curaçao pa bin duna nan experticio den cuadro di Arte y Cultura.

Nos tin Sr. Cesáreo Jean Louis cu lo duna charla di bailenan folklorico riba dia 19 y 21 di

september 2026. Tambe nos tin Sra. Ruby Eckmeyer cu lo duna charla di e proceso pa

trahenan nacional di un pais riba dia 22 di september 2026. Y pa culmina e charlanan nos a

invita e pionero, e persona cu a introduci e siman di cultura na Curaçao, cu ta Sr. René

Rosalia. Sr. Rosalia lo presenta su buki nobo cu ta titula “Dalia” y e lo duna un analisis

historico di e palabra Dalia. Tambe con e musiconan di Curaçao, Aruba y Bonaire a canta

Dalia. E charla aki lo wordo presenta riba dia 24 di september 2026. Tur e charlanan lo tuma

luga na e edificio di UNOCA den stadionweg # 21.

Hunto cu e expertonan local, lo trece diferente charlanan cu topiconan di nos Folklore.

Nos ta contento di por tin e scol di baile Harmonia y Goso bou direccion di Erno y Nilva Cordelia, nan lo bin

Aruba pa trece e baile di Quadrilla bek. Manera ta conoci cu pa hopi aña e baile a bay

perdi, pero danki na e colaboracion cu nos hermana isla, nos lo trece e baile aki bek

den nos Folklore.

Cu e actividad aki nos kier na prome luga celebra nos Arte y Cultura. Na di dos nos ta

desea pa tur persona sinti nan mes un biaha mas orguyoso di a nace y ta biba na un

isla encanta manera Aruba. Na di tres luga pa trece tayernan, charla y asina tur

persona por siña algo di nos Arte, Cultura y Folklore Arubano.

Y tambe nos tin e meta di “train the trainers” y asina nos por prepara e “trainers” nan aki pa nan bay den nan bario y propaga y conserva nos Arte y Cultura.

Nos ta duna un danki special na nos patrocinado UNOCA cu semper ta sostene nos

cultura, un danki na tur persona cu ta haci e actividad aki posibel y nos ta haci un yamada na tur instancia, compania y persona cu ta desea di haci un donacion, nan por haci esaki riba nos cuenta di Aruba Bank # 7689910190. Pueblo di Aruba, boso tur ta cordialmente invita!