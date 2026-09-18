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Edylliene Maduro a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

15:16  September 18, 2026  Leave a comment

Edylliene Maduro a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 14 di September, 2026, Edylliene Maduro a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

Edylliene Maduro a defende su tesis titula:

Perceptions of Quality of Care Among Staff in Elderly Care Facilities: A Qualitative Case Study of SABA

Edylliene a investiga e perspectiva di trahadornan riba calidad di cuido na Adulto Mayor na SABA.

E commision di graduacion tawata consisti di:

  • dr. Mieke de Droog, Thesis Supervisor
  • drs. Jacques van der Scheer, segundo supervisor
  • dr. Sulima Geerman – Director SABA- 3rd Reader

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Edylliene como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

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