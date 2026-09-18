Edylliene Maduro a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)
ORANJESTAD – Dia 14 di September, 2026, Edylliene Maduro a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.
Edylliene Maduro a defende su tesis titula:
Perceptions of Quality of Care Among Staff in Elderly Care Facilities: A Qualitative Case Study of SABA
Edylliene a investiga e perspectiva di trahadornan riba calidad di cuido na Adulto Mayor na SABA.
E commision di graduacion tawata consisti di:
- dr. Mieke de Droog, Thesis Supervisor
- drs. Jacques van der Scheer, segundo supervisor
- dr. Sulima Geerman – Director SABA- 3rd Reader
Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Edylliene como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.