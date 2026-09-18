Sarai Carrion a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 2 di september 2026, Sarai Carrion a defende su tesis exitosamente
y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and
Management, Facultad di Arte y Ciencia.
Sarai Carrion a defende su tesis titula:
Using Instagram to Strengthen Stakeholder Engagement and Promote Health
Awareness: A Data-Based Communication Approach for E Curandero Aruba.
Sarai Carrion a investiga con E Curandero Aruba por uza Instagram como un medio di
informacion pa aumenta consciencia tocante salud y motiva e comunidad pa ta mas
consciente di nan bienestar.
E comision di graduacion tawata consisti di:
● Judelca Briceño, MSc
● Zuinaica Philips, MSc
● Dahariana Evertsz, MA – Head of Department of Health Promotion, DPH
Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Sarai
Carrion como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu
a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.