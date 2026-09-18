Oranjestad – 16 di september 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di sostene Stichting JA IK ARUBA su programa IN THE PICTURE, un iniciativa enfoka riba empodera hende, fortalece nan posibilidad pa drenta den mercado laboral y crea oportunidadnan significativo pa desaroyo personal y profesional.

IN THE PICTURE ta combina coaching, entrenamento di habilidadnan y experencia praktico den e comunidad empresarial di Aruba.

A traves di bishita na empresanan, contacto cu empresarionan y profesionalnan local, y experencia di stage, e participantenan ta haña un mihor comprondemento di ambiente laboral, mientras nan ta desaroya nan talentonan, confiansa y habilidadnan profesional.

Nos ta kere cu inverti den hende ta inverti den futuro di Aruba. Nos ta orguyoso di sostene Stichting JA IK ARUBA y IN THE PICTURE, pasobra iniciativanan manera esaki ta crea oportunidadnan significativo pa crecemento, independencia y un mayor participacion den nos comunidad.