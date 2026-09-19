[VIDEO] Accidente semi frontal cu hende herida na San Miguel!

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na San Miguel, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi frontal entre Nissan March sin number y un Honda Airwave unda e chauffeur di e Nissan March a bay banda robes di e caminda y a dal semi frontal riba e Honda. debi na e impacto e chauffeur di e Nissan March a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur y a transporte pa hospital. Den e auto polis a bin haya droga polis a pasa e informacion aki pa departamento di droga cu ta atende cu e casonan aki.