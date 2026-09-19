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PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE AUTO A RANCA PALO DI LUS Y BUS A PASA RANCA WAYA!

01:28  September 19, 2026  Leave a comment

PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE AUTO A RANCA PALO DI LUS Y BUS A PASA RANCA WAYA!

Na Pos Chikito un auto a ranca palo di lus y bus a pasa su tras ranca waya. Polis a detene chauffeur di auto.

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