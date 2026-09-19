Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE AUTO A RANCA PALO DI LUS Y BUS A PASA RANCA WAYA! 01:28 September 19, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE AUTO A RANCA PALO DI LUS Y BUS A PASA RANCA WAYA! Na Pos Chikito un auto a ranca palo di lus y bus a pasa su tras ranca waya. Polis a detene chauffeur di auto. Related Articles PAHO urges countries to prepare for “dual threat” of hurricane season and COVID-19 Na Blue Village polisnan atento riba caya a detene 2 persona pa viola “TdQ” Polis a bay atende un accidente hit & run na Mangel Halto Mata di kwihi a cay tambe banda di e statua di Juan E. Yrausquin