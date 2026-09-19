Reflexion Diasabra 19 September 2026.

Awe nos ta habri otro día cu plaser y honor di por habri nos wowonan y gosa di por mira e bunitesa cu tin.
Nos mester corda gradici nos bon Dios pa e previlegio aki.
Si nos por gosa di e bunitesa y biba cu reglanan di bida, lo no tin nada mas bunita den bida.
Tur hende tin su karakter, su manera di pensa y di mira e bida.
Ta un boeki di regla di trafico tin, y si tur hende tene nan mes na e reglanan tur cos ta bai sublime.
No ta tur dokter ta mesun bon dokter, pero cada un tin su parti fuerte y su parti débil.
Nos ta sinti un calor tremendo mes, y toch tin trahado cu mester cumpli cu nan ora di trabou.
Aki ta mira pakiko nos mester cuida nos curpa y come saludable.
Ta manera bo cuida bo curpa ta e resultado con bon bo ta pasa bo viejes.
Más bon bo cuida bo djentenan menos dolor lo bo pasa aden despues.
Lastima cu tin masha hopi actividad caminda tin hopi cos dushi pe muchanan awendia.