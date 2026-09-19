Evacuacion medico for di un barco di carga [🇦🇼🇳🇱]

Diasabra atardi 19 di september, Centro Operacional Maritimo (MOC) di Wardacosta a ricibi un mensahe for di un barco di carga den necesidad di asistencia medico. E barco tawata nabega den nos area di responsabilidad di rescate.

Ta trata di un hende homber di nacionalidad Filipino di 56 aña di edad, cu no por cana. No tin un medico riba e barco y pa e motibo ei tabata tin necesidad di un evacuacion medico.

Personal di MOC a tuma contacto cu e medico di CITRO na Corsou, cu a constata cu e persona mester ricibi tratamento medico mas lihe cu ta posibel.

Inmediatamente a alerta personal di e helicopter di Wardacosta pa sali den direccion di e barco, pa asina por hiba e pashent Queen Beatrix International Airport na Aruba.

Miembro nan di ambulance tawata presente na aeropuerto pa asina hiba a turista hospital pa ricibi tratamento medico.

Medische evacuatie vanuit een vrachtschip

Op zaterdagmiddag 19 september heeft het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht een melding ontvangen van een vrachtschip dat medische assistentie nodig had. Het schip bevond zich in ons verantwoordelijkheidsgebied voor reddingsoperaties.

Het betrof een 56-jarige man van Filipijnse nationaliteit, die niet kon lopen. Er was geen arts aan boord van het schip. Om die reden was medische hulp nodig.

Het personeel van het MOC nam contact op met de arts van CITRO op Curaçao. Deze stelde vast dat de man zo snel mogelijk medische behandeling moest krijgen.

Daarop werd onmiddellijk het helikopterpersoneel van de Kustwacht gealarmeerd om in de richting van het schip te vertrekken. De patiënt werd vervolgens naar de Queen Beatrix International Airport op Aruba gebracht.

Ambulancepersoneel was op de luchthaven aanwezig om de patiënt naar het ziekenhuis te vervoeren, waar hij medische behandeling kon ontvangen.