Accidente cu motociclista herida na Helfrichstraat ora un auto a sali su dilanti

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Helfrichstraat. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e polis a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto cu un brommer unda e auto Suzuki Swift a sali for di Vermeerstraat net ora e brommer ta bini y e brommer a bay dal riba e auto den banda, a consecuencia di esaki e motociclista a dal abao y a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa Centro Medico.