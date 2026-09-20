[VIDEO] Dama chauffeur di un Renault a bira dilanti un Hyundai Accent y nan a accidenta, djey e Accent a bay!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Cura Cabay. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e polis a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un dama cu un mucha den un auto Renault a bira dilanti un Hyundai Accent di trafico contrario y nan a accidenta. Despues di e impacto e Accent a bandona e sitio. Ela purba bay sconde e auto, despues ela bolbe pasobra su bumper di dilanti a keda atras na e sitio di accidente. Eynan ela bisa e polisnan unda ela laga su auto y nan a bay haya esaki tambe poco mas leu. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan cu a presenta nan a atende e victimanan y a bay cu nan pa hospital.