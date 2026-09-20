[VIDEO] Chauffeur burachi a subi Rotonde di Tortuga banda di Amsterdam Manor

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e Rotonde di Tortuga banda di Amsterdam Manor. Mesora a dirigi tanto polis y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur yegando e rotonde den un Chevrolet Beat no a ripara esey y a bay dal kibra y subi e rotonde. Na prome instante a kere cu e lo ta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes pero como cu e no ta herida pero mas bien bebi polis a detene.