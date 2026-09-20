Reflexion Diadomingo 20 Augustus 2026.

Awe riba e dia special di siman nos ta lanta habri wowo y nos ta gosa di otro bunita dia.
Paharitonan ta anuncia e bellesa di cada dia cu nan bumita canto.
Nos ta lanta pa cuminsa gradici nos bon Dios pa otro dia mas den nos bida.
Nos ta trata pa hasi e dia mas bunita y exitoso cu por.
Tin hende ta biba pa biba y no ta corda mes ta ken ta nan creador, ken a sufri pa salba mundo di picanan.
Kiko nos hasi y logra ta cu poder di Dios.
Dios tin un destino pa nos tur.
Tin hoben ta fayese y tin anciano ta fayese, ta nos destino.
Hopi biaha e ser humano mes tambe tin hopi ta depende di su manera di biba, cu ta algo di su destino.
Nos tin tur cos bunita den bida pa hasi nos felis
Hopi biaha nos no ta mira loke nos tin y loke nos por cu e poco cu nos ta pensa cu nos tin.
Esey ta danki di mundo, aprecia bida mane cu Sen̈or ta bisa nos.