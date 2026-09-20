[VIDEO] Dama na estado envolvi den un accidente cu hende herida na Palm Beach!

Diadomingo mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Palm Beach Plaza. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e polis a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda Nissan Sunny di huur biniendo for di Holiday Inn no a duna preferencia na e Ford Figo tambe di huur biniendo for di Marriott y nan a dal den otro. Debi na e impacto fuerte tanto e chauffeur como un dama ocupante na estado a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transportanan pa hospital.