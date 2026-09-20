Aruba Shriners Club: Emilio van der Linde Diahuebs awor pa 2:15 PM lo regresa back Aruba

Durante celebracionnan di aña nobo, un accidente tragico a cambia e bida di un hoben Arubiano. Emilio van der Linde tabata riba caminda pa trabou ora un auto cu chauffeur bou influencia a dal e. E dia despues, Emilio a perde su pia.
Pero den e momento aki di dificultad, Aruba Shriners Club no a duda pa ofrece nan apoyo. Nan a percura pa 15 di juni Emilio por a bay Merca pa tratamento medico. Eynan ela ricibi un prothese y tratamento di fysio na Shriners Children’s Hospital Texas, sin ningun gasto pa e mes y su famia.
Aunke su bida a cambia, Emilio ta persevera y lucha pa siña cana back cu su prothese nobo. Su recuperacion ta bayendo rapido y Diahuebs awor dia 24 di September e lo regresa Aruba. Pesey Aruba Shriners Club ta manda un invitacion na pueblo di Aruba pa nos tur por duna Emilio un caluroso bon bini ariba diahuebs 24 di september 2:15PM na aeropuerto. Ban duna nos sosten na un hoben heroico.