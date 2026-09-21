[VIDEO] Hoben motociclista a haya tiro perdi den lomba entre Wayaca y Mahuma!

Diadomingo anochi despues di a disfruta na beach na Oranjestad, un grupo di motociclista tabata bayendo riba caminda di Oranjestad pa Wayaca y di retonde Mahuma pa direccion Hooiberg. Riba e ruta ey dado momento un di nan a sinti cu algo ta core na su lomba parti abao pero tog a sigui core bay na un bar na Hooiberg. Eynan ela pidi su amigo riba otro brommer pa check paso ta sinti su lomba ta muha. Su amigo a spanta y a bisa cu e tin sanger ta core y ta wak un perforacion posiblemente di un bala di arma di candela. Mesora nan a avisa tanto polis como ambulans. Na yegada di e patruya enberdad a descubri un tiro den lomba y a pidi ambulans cu mas urgencia. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Polis tin e caso bao investigacion. Mirando trata bala perdí riba caya unda te awo no sa precies unda esaki a sosode.