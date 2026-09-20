Siman di Cultura a inicia riba dia 19 di september 2026 na UNOCA

Oranjestad- Un charla di kita sombre a keda presenta diasabra anochi pa Sr. Cesáreo Jean Louis, cu tabata un tremendo charla.
Tema tabata: Kico ta e origen di nos Wals, con el a yega cerca nos, ki Wals nos a adopta y hopi mas informacion riba un anochi di Folklore y Cultura!
Asina nos ta traha hunto pa yega na e bon manera di baila nos bailenan folklorico y traspasa esaki na nos futuro generacionnan.
Na prome nos mester ta corecto, nos mester sa y aprecia loke ta di nos, p’asina entrega esaki na nos futuro generacion.
Danki na e publico di diasabra nochi cu a bin pa siña mas di nos Folklore y unda hunto nos mantene nos Folklore bibo.
Fundacion Salvaguardia Herencia Cultural Aruba ta desea di invita tur docente, instructor di baile pa dialuna 21 di september venidero cu nos lo tin otro charla di Sr. Cesáreo Jean Louis tocante e bailenan folklorico cu influencia africano y caribense, tumba, tambu, seu y danza.
Bin pa move e heup un tiki riba ritmo di tambu.
Dialuna 21 di september 2026 na mesun luga UNOCA, di 7.30pm pa 9.00pm. Siman di Cultura a inicia.
No perde e charla aki cu lo ta hopi interesante y sigur importante pa nos Folklore.