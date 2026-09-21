Reflexion Dialuna 21 September 2026

Awe nos ta habri siman nobo y nos kier trese un oracion pa bendicion pe siman aki.
Claro cu mane nos habri nos wowonan prome cos nos ta hasi ta gradici nos bon Dios pa otro dia.
Señor, danki pa otro siman mas, Señor ta bon, hopi bondadoso.
No separa di nos, duna nos Bo Paz, Amor y Felicidad pa nos por comparti cu nos famia y amistadnan, y asina cumpli cu nos debernan.
Señor su bondad ta infinito, proteha nos y nos famia durante tur dia di e siman aki pa nos por ta feliz cu otro.
Nos deseo ta pa otro siman bai hopi sigur
pa tur nos ser querinan, y tur nan deseo keda cumpli cu ta duna tur, principalmente nos studiantenan tur clase di exito.
Pa tur e tráfico pisa tur dia bai sin desgracia y hasi nos isla uno hopi sigur.
Tambe un estadía hopi placentero pa nos bishitantenan cu ta bin keda na nos isla y pasa bon pa nan hiba nan experencia pa otronan y trese mas pa nos mehora economia.