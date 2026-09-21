 Posted in INCIDENTE

Famia ta buscando mas informacion y ta pidi ayudo di pueblo pa haya sa kiko exactamente a sosode!

09:47  September 21, 2026  Leave a comment

Familiarnan ta puntra hopi pregunta pa contesta y tapamento di informacion na ordo di dia’

E propietario di e UTV concerni no tabata kier pa revela e number di auto, Pa ki motibo?

Hopi preguntanana pa ser contesta pero no tin informacion mas clarifica cu e tiki informacion suministra dor di polis.Ken ta e propietario di e vehiculo aki y pakiko kier sconde e informacion aki.

 

Konkelmento cu informacion kiko di haber tin eynan scondi?

 

Goedendag, ons nichtje is verongelukt op Aruba op 13-09-2026 tijdens het rijden met een UTV. Wij zoeken mensen, getuigen wie het ongeluk hebben zien gebeuren. We zouden heel graag in contact willen komen met deze mensen.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *