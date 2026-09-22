“Together in Prevention, Together in Hope”: un bista bekriba e seminario regional tocante prevencion di suicidio

Willemstad, Corsou – Riba Dia Mundial di Prevencion di Suicidio, diabierna 10 di september 2026, Federacion Dutch Caribbean Mental Health (DCMH) a organisa un seminarioregional tocante prevencion di suicidio na University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez.

Bou di e tema ‘Together in Prevention, Together in Hope’, e dia su enfoke tabata riba intercambio di conocemento, conscientisacion y fortale prevencion di suicidio den Caribe conhuntamente. Ademas di e 122 participante cu tabata fisicamente presente, participantenan for di diferente isla y pafordi Caribe a sigui e programa di mainta via livestream.

Di conscientisacion pa prevencion

Minister di Salubridad, Medio Ambiente y Naturalesa di Corsou, Tyron Boekhoudt, a habri e dia. Despues, Caroline Hart, presidente di Federacion DCMH, a papia tocante e importancia di cooperacion regional. A continuacion, Jihan Rigaud-Elhage a duna un mirada bek riba e 90 aniversario di Klínika Capriles.

E programa a continua cu un presentacion di psikiatra y director Medico di Klínika Capriles, Dr. Rendon, tocante prevencion di suicidio for di tanto un perspectiva global como local. Misha Raymond, un GZ-psicologo na Respaldo, a papia despuestocante e salud mental di hobennan y tocante prevencion y conscientisacion di suicidio den e contexto Caribense. Finalmente, Amy van der Linden, lider di proyecto di e ‘Regiobeeld GGZ CAS-BES’, a presenta e resultadonan masimportante di e ‘Regiobeeld GGZ CAS-BES 2025’.

Di conocemento pa practica

Durante e ora di atardi, e enfoke tabata riba con ta aplica e conocemento den practica. Den diferente workshop interactivo, atencion a bai pa gruponan vulnerabel y di riesgo, prevencion di suicidio na scol y un training di introduction tocante prevenciondi suicidio brinda pa 113.

Famia y sernan keri cu a perde un ser keri pa suicidio a compartinan experiencia y a reflexiona riba señalnan cu nan a reconocedespues y con por a actua mas trempan riba esakinan. Tambe a trata e importancia di cooperacion cu diferente partner den e cadena di cuido.

Durante e panel di clausura, a papia tocante e retonan di prevencion di suicidio den comunidadnan chikito di e islanan, stigma y bareranan cultural, involucracion di famia y intervencionnan enfoca riba comunidad. E conversacionnan a enfatisa e importancia di cooperacion sostenibel, identificacionna tempo y crea espacio pa papia abiertamente tocante salud mental y suicidal.

‘Together in Prevention, Together in Hope’

Cu e seminario aki, DCMH kier contribui na un movimiento cuta continua despues di 10 di september. Prevencion di suicidio taexigi atencion continuo pa papia abiertamente tocante suicidio, reconoce señalnan, fortalece factornan protectivo y sa unda por busca y haya yudansa.

E mensahe central di e dia ta: prevencion di suicidio ta un esfuerso den conhunto di henter sociedad. E ta exigi painvolucra tur hende, for di famia y amigonan te na scolnan, profesionalnan di cuido, organisacionnan social y gobierno.

Oportunidad pa mira e presentacionnan un biaha mas

E programa di mainta a wordo graba y por wordo mira bek via Vimeo – Pa e link por bishita e Paginanan social di Respaldo riba Facebook y LinkedIn.