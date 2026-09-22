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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 8, 9 y 15 di oktober 2026

16:04  September 22, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 8 oktober 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 S.J.M.

W.M.M.

 M. en M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma y violencia den publico riba 14 di september 2025.
10.00 N.M.A.T. T. ta wordo acusa di a causa un accidente di auto riba Malmokweg riba 7 di juli 2024, dor di core sin tene cuidao den scuridad, cu velocidad halto, sin domina su auto den un birada y sin baha velocidad, a consecuencia di cual el a perde control riba stuur y a bay dal den un mata y muraya, a consecuencia di cual un persona a wordo mata.

 
13.30 H.A.A.

H.P.Q.

J.S.K.

S.P.P.V.

E.Y.Q.

D.R.J.R.

B.M.P.

J.M.V.M.

N.A.J.D.

 E sospechosonan ta wordo acusa di labamento di placa durante e periodo di maart 2021.

 

Corte di Prome Instancia 9 oktober 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
14.00 G.N.M. Pro forma. M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas riba 26 di juni 2026.
14.00 K.A.A.J.R.

M.R.S.P.Y.

 Pro forma. R. y P.Y. ta wordo acusa di intento di homicidio di un persona dor di los varios tiro riba dje y di posesion di un arma di candela riba 21 di juni 2026.

 

Corte di Prome Instancia 15 oktober 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 E.T.R.T.G. G. ta wordo acusa di importacion di cocaina riba 13 di mei 2026.
09.30 C.B.G.

S.C.P.

 B.G. y C.P. ta wordo acusa di a intencionalmente cende candela riba 5 di maart 2026, dor di basha fuel riba yerba y cende na candela, a consecuencia di cual a bin peliger pa edificionan y yerba artificial.

 
13.30 J.M.M. M. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui un auto riba 5 di november 2025.
14.05 R.A.M.M. M. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto y/of cendemento di candela riba 8 di februari 2026.
14.25 R.A.R. R. ta wordo acusa di heling di un wasmashin den un periodo di prome di mei 2025 te 27 di mei 2025.
15.00 L.J.S.

G.R.A.T.

W.A.P.G.

 E sospechosonan ta wordo acusa di importacion y posesion di un cantidad di marihuana riba 5 di februari 2026.

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