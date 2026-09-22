Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 8, 9 y 15 di oktober 2026

Corte di Prome Instancia 8 oktober 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|S.J.M.
W.M.M.
|M. en M. ta wordo acusa di maltrato cu un arma y violencia den publico riba 14 di september 2025.
|10.00
|N.M.A.T.
|T. ta wordo acusa di a causa un accidente di auto riba Malmokweg riba 7 di juli 2024, dor di core sin tene cuidao den scuridad, cu velocidad halto, sin domina su auto den un birada y sin baha velocidad, a consecuencia di cual el a perde control riba stuur y a bay dal den un mata y muraya, a consecuencia di cual un persona a wordo mata.
|13.30
|H.A.A.
H.P.Q.
J.S.K.
S.P.P.V.
E.Y.Q.
D.R.J.R.
B.M.P.
J.M.V.M.
N.A.J.D.
|E sospechosonan ta wordo acusa di labamento di placa durante e periodo di maart 2021.
Corte di Prome Instancia 9 oktober 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|14.00
|G.N.M.
|Pro forma. M. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas riba 26 di juni 2026.
|14.00
|K.A.A.J.R.
M.R.S.P.Y.
|Pro forma. R. y P.Y. ta wordo acusa di intento di homicidio di un persona dor di los varios tiro riba dje y di posesion di un arma di candela riba 21 di juni 2026.
Corte di Prome Instancia 15 oktober 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|E.T.R.T.G.
|G. ta wordo acusa di importacion di cocaina riba 13 di mei 2026.
|09.30
|C.B.G.
S.C.P.
|B.G. y C.P. ta wordo acusa di a intencionalmente cende candela riba 5 di maart 2026, dor di basha fuel riba yerba y cende na candela, a consecuencia di cual a bin peliger pa edificionan y yerba artificial.
|13.30
|J.M.M.
|M. ta wordo acusa di a intencionalmente destrui un auto riba 5 di november 2025.
|14.05
|R.A.M.M.
|M. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto y/of cendemento di candela riba 8 di februari 2026.
|14.25
|R.A.R.
|R. ta wordo acusa di heling di un wasmashin den un periodo di prome di mei 2025 te 27 di mei 2025.
|15.00
|L.J.S.
G.R.A.T.
W.A.P.G.
|E sospechosonan ta wordo acusa di importacion y posesion di un cantidad di marihuana riba 5 di februari 2026.