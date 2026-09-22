CUERPO POLICIAL TA INFORMA AGRESOR HOBEN DI 15 AÑA DETENI Y DOS VICTIMA HINCA

Diamars pa mas o menos 2’or di merdia central di polis ta wordo informa cu un pelea lo a tuma lugar na altura di un bushalte na Caya Jose Geerman na San Nicolas.
E prome informa ta cu dos hoben lo a ser hinca cu un cuchiu.
Ta despacha patruya di San Nicolas y diferente unidadnan di polis pa bay na e sitio di e sucedido.
Ambulance tambe a wordo despacha.
Na yegada di e prome patruya ta bin topa cu e situacion cu dos hoben a wordo hinca. Ta trata di un mucha homber di 14 aña cu un hinca na su nek y un mucha homber di 18 aña cu un hinca na su cabes.
Personal di ambulance a presenta y a brinda e victimanan asistencia medico y asina transporta un pa Imsan y e otro victima di 14 aña pa HOH.
Polis a actua rapidamemte y a detene e sospechoso. Ta trata di un mucha homber di 15 aña di edad. E la wordo transporta pa warda di polis San Nicolas y na unda a present’e dilanti sub-fiscal y a keda deteni y pasa pa departamento di JZP cu ta investigando e caso.
Cuerpo Policial Aruba ta tuma e casonan aki hopi na serio, especialmente cu ta trata di hobennan menor di edad.
Ultimo informacion ta indica cu tur dos victima nan situacion ta stabiel
Si bo a wak algo of sa algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.