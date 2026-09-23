Guardacosta a yuda boto cu a confronta problema den area di Commandeursbaai! [🇦🇼🇳🇱]

Durante di weekend tras di lomba, un boto a experencia problema riba lama den area di Commandeursbaai na Aruba i tawata den necesidad di asistencia. Inmediatamente un unidad di Metal Shark a sali for di Steunpunt pa asina por ofrece yudansa debidamente.

Na momento cu a yega na e boto, a tuma nota cu tawata tin 2 persona den e boto y un otro persona a sali for di den mangroves den direccion di e boto. Debi na esaki, personal di Wardacosta cu tawata presente, a dicidi di hasi un investigacion den e mangroves nan y a bin topa cu un tas cu un cantidad chikito di droga y un arma di candela.

Consecuentemente a detene tur 3 persona y a hiba e boto na Steunpunt pa asina por hasi un investigacion mas profundo. Despues di esaki, a entrega e 3 personanan local over na personal di KPA pa mas investigacion. ————————————————————————– Tijdens het weekend werd vanuit een boot in het gebied van Commandeursbaai op Aruba, om assistentie verzocht vanwege problemen aan boord.

Kort daarna vertrok een Metal Shark-eenheid vanaf het Steunpunt om assistentie te verlenen. Bij aankomst bij de boot, werden twee personen aan boord aangetroffen. Tevens werd een derde persoon waargenomen die vanuit de mangroven in de richting van de boot kwam.

Naar aanleiding hiervan besloot het aanwezige personeel van de Kustwacht de mangroven nader te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek werd een tas aangetroffen met daarin een kleine hoeveelheid verdovende middelen en een vuurwapen.

Vervolgens werden alle drie de personen aangehouden en werd de boot naar het Steunpunt gebracht voor nader onderzoek.