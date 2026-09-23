Posted in INCIDENTE [VIDEO] E training basico militar a cuminsa cu training den team! 03:15 September 23, 2026 Leave a comment Durante e prome cuatro simannan di entrenamento basico di Guardacosta, e recrutanan ta bay den desierto pa siña habilidadnan di sobrevivencia y trabao den team. Cu solamente loke nan a ricibi, nan por a traha un boto ku por flota! Related Articles Polis a bay Monserat pasobra un homber no kier e muher mas den e cas. [VIDEO] Ciclista a cay pa via di un buraco den un bahada riba e caminda pa Natural Bridge Accidente cu hende herida na e crusada Golfweg [VIDEO] Via dak ladronnan a drenta pa horta whiskey na Restaurant Anno 1877