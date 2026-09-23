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[VIDEO] E training basico militar a cuminsa cu training den team!

03:15  September 23, 2026  Leave a comment

Durante e prome cuatro simannan di entrenamento basico di Guardacosta, e recrutanan ta bay den desierto pa siña habilidadnan di sobrevivencia y trabao den team. Cu solamente loke nan a ricibi, nan por a traha un boto ku por flota!

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