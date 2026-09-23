Reflexion Diaranson 23 September 2026.

Awe manera semper nos ta habri nos wowonan y gradici Señor pa otro día mas den nos bida.
No ta costa nos ningun cen pa mustra nos gratitud.
Tur loke nos tin na mundo ta cos mundano.
Nos ta caba di mustra nos gratitud nos ta baha foi cama pa cuminsa nos dia cu tur bon intencion.
Nos mester bai poco poco y tin aviso pa temperatura te 35 grado Celcio, pero e realidad por ta 45 grado.
Ta pidi pa buska un luga fresco merdia y bebe hopi awa.
Bo tin un dolor na bo pecho robes para keto y buska den bo alrededor un ayudante.
E dolor ta asina fuerte cu be mes no por ni move y pio grita.
Bo ta cai eybou y si bo tin suerte pa nan hanja bo, lo ta hopi menos e danjo por bira.
Tin hende cu a keda casi un hora benta abou te ora nan a hanje.
Te depende di bo condición cuanto danjo lo wordo hasi.
Perde habla, boca ta trosa. Mita curpa lam.
Tur esaki y mas, cu tin biaha cu hopi despues di tratamento ta bin hopi bon bek.
Tin tambe cu no ta wanta ni un ataka.
Preveni ta miho cu lamenta.