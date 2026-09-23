E cobransa di erfpacht 2026 a sali y por paga esaki na Departamento di Impuesto E fecha oficial di e cobransa ta 30 di october 2026

ORANJESTAD – Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP) a caba di saca e cobransanan di
erfpacht di aña 2026. Mientrastanto Departamento di Impuesto a ricibi e datonan di e cobransanan aki for di
DIP y awor ta cla pa cuminsa cobra e sumanan di erfpacht di aña 2026.
E fecha oficial di e cobransa menciona ta 30 di october 2026. E ultimo dia pa haci pago ta 13 di november
2026. E contribuyentenan por acudi na un oficina di Departamento di Impuesto pa haci pago of por haci
esaki online via banco.
Areglo di pago
Si acaso un contribuyente no ta alcansa pa haci e pago na tempo, ta consehabel pa cera un areglo di pago
mas pronto cu ta posibel. Pa esaki mester drenta den e portal di BOi y click riba e folder ‘Betalingsregeling
beheren’. Despues ta click riba ‘Betalingsregeling aanmaken’. Selecta e debenan cu ta forma parti di e
areglo y sigui e instruccionnan. Pa haya un bista di e debenan, click riba ‘Rekeningoverzicht bekijken’.
Pregunta?
Pa informacion, pregunta of obhecion tocante e cobransa, por tuma contacto cu Departamento di
Infrastructura y Planificacion (DIP).
Pa informacion of pregunta tocante pago di e cobransa, por tuma contacto cu Departamento di Impuesto na
5227424 of 5227423 of por manda un e-mail na info@impuesto.aw.
Gerencia di Departamento di Impuesto
23 di september 2026