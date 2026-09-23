Aruba Bank ta orguyoso di sostene IF3 Masters World Championship 2026

Oranjestad – 23 di september 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di anuncia su patrocinio di e IF3 Masters World Championship 2026, un evento internacional di functional fitness cu ta tuma lugar na Aruba, den colaboracion cu F3 Aruba y e International Functional Fitness Federation (IF3).

E anuncio a wordo haci durante un conferencia di prensa, unda organisadornan di e evento, partnernan y sostenedornan a reuni pa anuncia e evento deportivo internacional aki.

E campeonato lo tuma lugar di 22 te cu 25 di oktober 2026, na diferente lugar na Aruba, cu Centro Deportivo Betico Croes como e lugar principal di competencia.

Aruba Bank ta orguyoso di sostene un iniciativa cu ta promove salud, comunidad y excelencia deportivo, mientras ta pone Aruba den un plataforma internacional.