Fundacion Lanta Papiamento a duna un presentacion tocante idioma Papiamento na Playa Linda den cuadro di Housekeeping Week

ORANJESTAD, 23 di september 2026: Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta sigui promove Papiamento. E biaha aki e personal di Housekeeping di Playa Linda a haya informacion di historia di Papiamento, su origen segun investigacion, desaroyo di idioma Papiamento y su posicion actual.

Den e introduccion a splica e meta di FLP y loke e fundacion ta haci pa conscientisa e comunidad di e importancia di nos idioma materno y oficial.

Na cuminsamento di e presentacion visual a enfatisa cu e perdida di un lenga ta mescos cu desaparicion di un cultura y cu p’esey nos tin cu haci tur nos esfuerso pa percura pa Papiamento keda bibo den nos comunidad.

Cu e imagen di e Triangulo di Comercio di Esclavo a ilustra e tristo traficacion humano, for di cual nos idioma crioyo Papiamento, entre otro, a origina. Siguientemente a splica con Papiamento – y no Hulandes – a bira e idioma di esnan sclavisa y cu despues el a plama bira e idioma di henter pueblo.

E empleadonan por a mira, cu prueba concreto, for di ki tempo caba idioma Papiamento ta existi. A mustra e prome textonan na Papiamento, den forma di dos carta, skirbi na Corsou na 1775 y 1783, y tambe un documento oficial na Papiamento di aña 1803 na Aruba.

En corto a splica cu e situacion geopolitico colonial, for di e periodo 1815 – 1954, a influencia y a stroba e desaroyo di Papiamento. Tambe a menciona algun prehuicio cu a uza pa laga Papiamento for di enseñansa y cu despues di 1954 a cuminsa mira cambio.

A pone enfasis riba Articulo 1.1. di nos Constitucion, den cual ta para bon cla cu no ta permiti, entre otro, discriminacion di idioma, pues sigur no di Papiamento, e idioma principal di pueblo Arubiano.

Despues a trata algun di e logrononan: Papiamento tin su ortografia oficial for di 1976, Papiamento ta idioma oficial desde 2003 y na 2024 e klasnan 1-2-3 ta alfabetisa na Papiamento. Relaciona cu esaki a mustra cu tin buki na Papiamento y cu por busca palabra riba papiamento.aw. Na un forma interactivo a splica algun regla gramatical y ortografico, pa despues aplic’e den frase.

Como clausura FLP a rifa algun buki na Papiamento, pa cual tabatin masha interes.

FLP ta gradici Playa Linda pa e invitacion y ta extende un palabra di danki en especial na e empleadonan di Housekeeping pa nan participacion y entusiamo durante e presentacion.