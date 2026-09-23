A.T.A. ta comparti resultado di augustus 2026 Alabes ta comparti dato tocante e mescla di generacionnan cu ta bishita Aruba

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta monitorea diferente tendencia y profiel di bishitantenan cu ta scoge
Aruba como destinacion. Un di e profielnan cu ta wordo analisa ta e diferente generacionnan cu ta bishita
nos isla, ya cu cada generacion tin nan propio preferencianan y manera di biaha.
Dato Year-to-Date (YTD) te cu augustus 2026 ta mustra cu Gen X (naci entre 1965 y 1980) ta representa
e segmento mas grandi di bishitantenan cu 26,4% di mercado. Esaki ta sigui pa Millennials (1981-1996) cu
24,3%, Baby Boomers (1946-1964) cu 23,0%, y Gen Z (1997-2012) cu 17,4%. E informacion aki ta yuda
A.T.A. compronde miho kende ta bishitando Aruba, permitiendo e industria turistico sigui adapta
strategianan, producto y experiencia pa atende e necesidadnan di diferente generacionnan di biahero.
ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO
STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO
Den luna di augustus 2026, Aruba a ricibi un total di 145.750 bishitante stayover y a registra 967.001
nochinan di estadia, cu un promedio di estadia (Average Length of Stay – ALOS) di 6,6 anochi.
E distribucion di mercado durante augustus a mustra cu Norte America a continua como e mercado
principal, representando 69,6% di tur yegadanan. Sur America a contribui cu 22,3%, Europa cu 5,8%,
mientras cu otro regionnan a representa 2,3% di total di bishitantenan. Estados Unidos ta e mercado
individual mas grandi pa e luna di augustus cu 96.790 bishitante, mientras cu Argentina a registra 14.901
bishitante. Hulanda ta lidera e mercado Europeo cu 2.720 bishitante.
SHORT-TERM VACATION RENTALS (STVR)
A.T.A. ta sigui monitorea e sector di Short-Term Vacation Rentals (STVR) pa medio di e plataforma
Lighthouse. Pa augustus 2026, e nivel promedio di ocupacion a registra 57%, mientras cu e Average Daily
Rate (ADR) pa e luna tabata USD 359. Ademas, e sector a genera un entrada total di aproximadamente
USD 36,8 miyon durante augustus 2026.
Bishita www.ata.aw tur luna pa e Statistical Monthly Report.