Recordatorio: Comunidad invita pa “Ban Sigui Combersa di Musica na Aruba”

ORANJESTAD, 23 di september 2026: Comision Nacional di Patrimonio Cultural Intangibel Aruba ta
recorda comunidad cu diasabra 26 di september lo tuma luga e di dos consulta comunitario “Ban Sigui
Combersa di Musica na Aruba”, di 2:00 pa 4:30 di atardi, na Archivo Nacional Aruba, Sabana
Blanco 60.
E encuentro ta continua cu e proceso inicia durante e prome consulta, unda participantenan a identifica
diferente genero musical cu ta forma parti di patrimonio cultural di Aruba. Den e di dos consulta, lo
profundisa den e generonan identifica, poniendo atencion na nan historia, caracteristica,
instrumentonan, baile, vestuario, portadonan di tradicion y evolucion door di tempo.
Pa logra un imagen mas completo di e rikeza musical di Aruba, aporte di comunidad ta importante.
P’esey, Comision ta invita musico, experto, organisacion cultural, investigador, portadonan di
tradicion y tur persona cu tin conocemento, experiencia of interes den musica Arubiano pa participa
y comparti nan informacion y memoria.
E informacion colecta durante e consultanan ta contribui na documentacion, proteccion y transmision di
nos herencia musical na generacionnan futuro.
E proceso ta forma parti di e trabou relaciona cu implementacion di e Tratado di UNESCO di 2003 pa
Salvaguardia di Patrimonio Cultural Intangibel. E actividad ta organisa den colaboracion cu Archivo
Nacional Aruba, ArubaMusician.com, Biblioteca Nacional Aruba, Departamento di Cultura Aruba,
Museo Arqueologico Nacional Aruba, UNESCO Aruba y UNOCA.
Fecha: Diasabra 26 di september 2026
Orario: 2:00 pa 4:30 di atardi
Luga: Archivo Nacional Aruba, Sabana Blanco 60
Pa registra, manda un email na patrimoniointangibelaruba@gmail.com of yena e formulario di
registracion online:
https://docs.google.com/forms/d/1cl7zYQLepI8ME8snnGwbvRmsaEXZHDk2xP5bzkiTsqQ/viewform?
edit_requested=true
Comision Nacional di Patrimonio Cultural Intangibel Aruba ta invita comunidad pa participa,
comparti su conocemento y contribui activamente na salvaguardia di nos herencia musical.
Nos musica ta parti di nos identidad. Ban sigui combersa, documenta y conserva e herencia aki
hunto.