Recordatorio: Comunidad invita pa “Ban Sigui Combersa di Musica na Aruba”

ORANJESTAD, 23 di september 2026: Comision Nacional di Patrimonio Cultural Intangibel Aruba ta

recorda comunidad cu diasabra 26 di september lo tuma luga e di dos consulta comunitario “Ban Sigui

Combersa di Musica na Aruba”, di 2:00 pa 4:30 di atardi, na Archivo Nacional Aruba, Sabana

Blanco 60.

E encuentro ta continua cu e proceso inicia durante e prome consulta, unda participantenan a identifica

diferente genero musical cu ta forma parti di patrimonio cultural di Aruba. Den e di dos consulta, lo

profundisa den e generonan identifica, poniendo atencion na nan historia, caracteristica,

instrumentonan, baile, vestuario, portadonan di tradicion y evolucion door di tempo.

Pa logra un imagen mas completo di e rikeza musical di Aruba, aporte di comunidad ta importante.

P’esey, Comision ta invita musico, experto, organisacion cultural, investigador, portadonan di

tradicion y tur persona cu tin conocemento, experiencia of interes den musica Arubiano pa participa

y comparti nan informacion y memoria.

E informacion colecta durante e consultanan ta contribui na documentacion, proteccion y transmision di

nos herencia musical na generacionnan futuro.

E proceso ta forma parti di e trabou relaciona cu implementacion di e Tratado di UNESCO di 2003 pa

Salvaguardia di Patrimonio Cultural Intangibel. E actividad ta organisa den colaboracion cu Archivo

Nacional Aruba, ArubaMusician.com, Biblioteca Nacional Aruba, Departamento di Cultura Aruba,

Museo Arqueologico Nacional Aruba, UNESCO Aruba y UNOCA.

Fecha: Diasabra 26 di september 2026

Orario: 2:00 pa 4:30 di atardi

Luga: Archivo Nacional Aruba, Sabana Blanco 60

Pa registra, manda un email na patrimoniointangibelaruba@gmail.com of yena e formulario di

registracion online:

https://docs.google.com/forms/d/1cl7zYQLepI8ME8snnGwbvRmsaEXZHDk2xP5bzkiTsqQ/viewform?

edit_requested=true

Comision Nacional di Patrimonio Cultural Intangibel Aruba ta invita comunidad pa participa,

comparti su conocemento y contribui activamente na salvaguardia di nos herencia musical.

Nos musica ta parti di nos identidad. Ban sigui combersa, documenta y conserva e herencia aki

hunto.