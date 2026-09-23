Ciclista ilegal na Aruba bay dal riba auto cu a bira su dilanti sin dun’e preferencia

diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida bana di Scol Nos Paraiso na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Suzuki SPresso a bira na man robes net ora un ciclista tabata bininedo di nort y a bay dal riba e SPresso y a destrui su glas na e porta y tambe a deuk e porta. Debi na e impacto e ciclista a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende pa e golpi na su brasa robes pero e no tabata desea pa bay hospital cu e dolor ey como cu e ta ilegal y e mester paga ela nenga e ida pa hospital. Polis a bis’e pa e bay regla su documentonan mas pronto posibel pa evita posibel problemanan den futuro.