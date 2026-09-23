Tene cuidao cu e solo fuerte di merdia, Chauffeur a bay banda drechi for di caminda dal den palo di lus!

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Seroe Janchi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e soslo fuerte y cayente di e dianan aki a domina un chauffeur te cu ela bay off bay caminda na man drechi y ranca palo di lus. Na yegada di polis a bin compronde cu e solo cayente a influencia e chauffeur pone baha caminda y dal e palo di lus y a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes. y despues di un deliberacion cu su dokter no tabata necesario pa hib’e hospital.