Un paso importante rumbo 50% energia renovabel na 2030 WEB ARUBA TA INICIA PROYECTO PA CONSTRUI PARKE GRANDI DI BATERIA

ORANJESTAD – Diaranson 23 di september 2026 durante un ceremonia, WEB Aruba oficialmente a anuncia inicio su proyecto pa construi un ‘Battery Energy Storage System’, mihor conoci como BESS II. E facilidad pa almacena energia den bateria na gran escala, lo tin un capacidad di 35 MW / 70 MWh. Segun expectativa, e lo bira e parke di bateria mas grandi den Caribe. Eproyecto segun planificacion lo keda cla na 2028.

BESS II ta un paso importante pa realisa e meta nacional pa na 2030 un promedio di 50% di e suministro anual di energia, ta procedente di fuentenan renovabel. E sistema lo haci posibel pa almacena mas energia di biento y solo y uza esaki eficientemente ora tin necesidad di dje. Na mes momento, BESS II lo contribui na un red di energia mas stabil y confiabel.

Un bateria grandi pa Aruba

Energia di biento y solo no semper ta disponibel na e momento cu demanda di coriente ta mas grandi. Cu BESS II, WEB temporalmente lo por almacena e energia aki y pon’e disponibel ora tin necesidad di dje. E sistema lo tin un potencia pa entrega un maximo di 35 megawatt (MW) y por almacena un total di 70 megawatt-hour (MWh) di energia. Na palabra simpel, si e bateria ta na su capacidad maximo, teoreticamente e por entrega 35 MW durante mas o menos 2 ora.

Lo integra BESS II cu parkenan di biento y solo y e sistema di maneho di energia di bateria (GEMS) hunto cu e sistema inteligente di maneho di produccion (IGMS) di WEB. Di e forma aki almacenamento den bateria lo bira un parti integral di e energy mix di WEB, hunto cu e motornan RECIP, energia di biento, energia solar y e turbina di gas.Por medio di tur e sistemanan automatisa, lo determina continuamente cua fuente di energia ta mas eficiente pa uza na cada momento. Di e forma aki, WEB ta percura pa un suministro di energia cu ta confiabel, pagabel, sostenibel y safe.

Aparte di almacenahe di energia, den cuadro di e meta nacional di 50% energia renovabel, WEB desde fin di 2025 ta preparando e trayectonan necesario pa amplia capacidad di parke di molina di biento na Vader Piet y realisa un di dos parke di molina di biento na Rincon. Den e proceso aki ta traha hunto cu Gobierno, NGO-nan y otro stakeholders, cu e meta di desaroya energia renovabel na un forma transparente.

Subsidio di Hulanda

Durante e ceremonia CEO di WEB Aruba sr. Alfredo Koolman a expresa su gratitud special na Ministerie van Economische Zaken en Klimaat di Hulanda, pa e subsidionan cu ta contribui na e transicion energetico di Aruba.

Pa realisa BESS II, WEB a firma un acuerdo cu partner strategico Wärtsilä, despues di un periodo intensivo di preparacion y estudionan di factibilidad. Cu e ceremonia diaranson anochi, den presencia di dignatarionan y invitadonan, a marca oficialmente e inicio di e proyecto. Koolman a gradici tur e teamnan envolvi di WEB y Wärtsilä, pa nan esfuerso conhunto pa por inicia e proyecto BESS II.

23 di september 2026​