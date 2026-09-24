[VIDEO] Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na Hooiberg!

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Hooiber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Hyundai Accent no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Toyota Yaris cu a baha caminda na man drechi y a bay dal su tras. Debi na e impacto un dama pasahero den e Hyundai a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Debi na e impacto blokinan a bay dal un auto staciona tambe na e sitio.