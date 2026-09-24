Aruba Bank x Deloitte Workshop Series 2026 Un Atardi di Conocemento, Conexion y Oportunidad  

Oranjestad, Aruba – 24 di september 2026 – Aruba Bank, den colaboracion cu Deloitte, a organisa exitosamente un workshop como parti di e Aruba Bank x Deloitte Workshop Series 2026, reuniendo clientenan pa un atardi informativo enfoca riba temanan relevante pa haci negoshi y inverti na Aruba.
Durante e session, expertonan a comparti informacion y perspectiva tocante regimennan fiscal beneficioso, Free Zone y e maneho di redevelopment na Aruba. E workshop a brinda participantenan informacion valioso y practico, mientras creando espacio pa intercambio di idea, pregunta y dialogo constructivo. Ademas di e contenido informativo, e evento a ofrece un oportunidad importante pa clientenan conecta, comparti experiencia y amplia nan conocemento riba posibilidadnan y consideracionnan cu por influencia inversion y desaroyo empresarial na Aruba.
Cu e Aruba Bank x Deloitte Workshop Series 2026, Aruba Bank ta continua crea oportunidadnan pa facilita intercambio di conocemento y conecta su clientenan cu expertisio relevante pa e ambiente empresarial local.
Aruba Bank ta gradici Deloitte pa nan expertisio, colaboracion y sosten den realisacion di e prome session. Un agradecimento special ta bai tambe na tur clientenan cu a participa activamente y contribui na e intercambio di idea, haciendo e workshop un experiencia valioso y exitoso.
Aruba Bank ta comprometi pa sostene su clientenan y comunidad, no solamente cu solucionnan financiero, sino tambe creando oportunidad pa comparti conocemento, fortalece conexionnan y contribui na desaroyo economico di Aruba.